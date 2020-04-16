Памела Андерсон згадала молодість і розбурхала шанувальників оригінальним образом

Секс-символ 90-х, американська актриса і модель Памела Андерсон досі продовжує радувати своїх шанувальників, регулярно публікуючи в Instagram чорно-білі архівні фотографії часів своєї молодості. Як повідомляє Politeka.net, на цей раз зірка поділилася особливо оригінальним знімком.

На фото Памела позує в трохи лякаючому, але від цього не менш спокусливому костюмі якогось вигаданого монстра. На обтягуючому костюмі в дуже цікавих місцях стирчать шипи, а сам матеріал наряду виконаний під шкіру. На голові Памели красується футуристична перука, а її образ доповнює яскравий макіяж. На знімку зірка позує на четвереньках, замріяно дивлячись у бік.

Зазначимо, що шанувальників моделі не злякав навіть такий страшний костюм: Андерсон буквально закидали захопленими коментарями.

До цього ми писали про те, що Андерсон потішила шанувальників красивим і сміливим чином. Апетитна блондинка продемонструвала пишні принади без білизни, затягнувши їх у світлий топ. Внизу помітні лише трусики Памели.

Модель прибрала руки за спину, ніби намагаючись натягнути кофту, як можна сильніше.

На голові у Памели - неакуратний хвіст, а в особи спущені пасма.

Нагадаємо, Памела Андерсон зігнулась у маленькому рушнику, ледь не засвітивши самий сік.

Як повідомляла Politeka, шикарна Памела Андерсон засвітила свій розмір в облягаючому топі.

Також Politeka писала, що томна Памела Андерсон поринула в басейн, засвітивши вершину "айсберга".