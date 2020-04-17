39-річна світська левиця і скандальна телеведуча Періс Хілтон поділилася спокусливим знімком з ванної

Свіже фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На фото Періс наділа жовтий купальник, який підкреслив її головну гордість, створивши дуже апетитне декольте. Хілтон залізла у ванну, яка була наповнена керамічними бульбашками. Волосся пекучої блондинки були зібрані, вона спокусливо дивилася в кадр, тримаючи в руках щось подібне на сигарету.

За день фото Хілтон подивилися понад 266 тисяч разів. В коментарях шанувальники зірки освідчуються їй в коханні.

«Королева», «Вогонь», «Неймовірна», «Так, це найкраща картина», «Це мило», «Люблю тебе, Періс», «Королева бульбашок», «Жива легенда», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Періс Хілтон, яка прославилася дуже насиченим світським життям, яке вона вела в молодості, продемонструвала струнку фігуру в нижній білизні. Дівчина позувала для фото в білому ліфчику і трусиках. Останні не втрималися на сідницях і трохи приспустилися, засвітивши найінтимніше. Таким чином знаменитість була без спідньої білизни. Правда, шанувальники звернули увагу на той факт, що фото, швидше за все, банальний фотошоп.

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