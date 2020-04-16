Відома супермодель 23-річна Белла Хадід, яка визнана найкрасивішою жінкою в світі, взяла участь у фотосесії для італійського журналу

На фото Біліла позує без одягу і прикриває себе букетом засохлих квітів, що були в скляній вазі. На інших знімках показує себе топлес, прикриваючи груди туфлями на шпильках. Про це пише "Газета.юа".

Зірка заявила, що зробила фотосесію за допомогою FaceTime під керівництвом фотографа з Нью-Йорка, а також стиліста.

"Часи змінюються, і робота з дому набуває нового значення. Мені неймовірно пощастило взяти участь у цій зйомці", - написала Белла.

Раніше ми повідомляли, що супермодель Белла Хадід, яку назвали найкрасивішою жінкою світу 2019 року, порадувала шанувальників новим відео в простому, і одночасно, в спокусливому образі.

Зірка постала перед передплатниками у блакитному топі, який обтягнув її груди. Також Хадід була в міні-шортах. Стрункі ніжки моделі не повинні були залишити когось байдужим.

Крім того, блакитний топ обтягнув непышные принади зірки, а також дозволив побачити плоский живіт.

Повідомлялося, що Топ-модель Белла Хадід, привітала кращу подругу з Днем народження, порадувавши порцією пікантних кадрів.

На цей раз у своєму блозі вона опублікувала пост, в якому привітала свою подругу. До нього додавалася серія пікантних фото, на яких топ-модель позувала у відвертих вбраннях в компанії своєї подруги і за сумісництвом американською співачкою Джессі Джо Старк.

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