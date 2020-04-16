29-річна бразильська модель Сьюзі Кортес, яка двічі стала переможницею конкурсу Міс Бум-Бум, показала свою головну гордість у всій красі

Зірка позувала біля басейну, вигнувшись і виставивши п'яту точку, передає Politeka.net. На моделі - ледь помітні крихітні трусиси-бікіні.Модель без сорому виставила свої нереальні розміри.

Також Кортес одягла білу футболку, яка мала неакуратний вигляд. Вона спустила верхній одяг з плеча, оголивши принади без білизни, при цьому приховавши найінтимніше.

Крім того, на моделі були рожеві шкарпетки.

Завершили образ різні прикраси у вухах і на руці.

На одному з фото Кортес встала на карачки і виставила п'яту точку. А на іншому повернулася спиною до фотографа і подивилася в камеру млосним поглядом.

За 14 годин пости зібрали десятки тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі повідомили, що красуня по праву отримала свій титул і сідниці у неї дійсно дуже гарні. Також користувачі мережі зробили компліменти відвертого образу Кортес і деякі зізнавалися в любові.

Нагадаємо, на одному з недавніх знімків Сьюзі Кортес також встала на карачки.

На зірці були тільки хутряне боа і трусики-бікіні.

Сьюзі позувала на ліжку, надівши туфлі на шпильці. Гарячий образ моделі завершили аксесуари.

Зірка відкрила рот, приклавши палець до губ і подивилася вдалину.

За шість годин пост зібрав понад 6000 лайків та багато коментарів.

Раніше повідомлялося, що Сьюзі Кортес постала в образі пасхального кролика, але через вбрання, її можна було порівняти з кроликом Playboy.

На жаль, на відео модель не показала те місце, за що її так люблять у всьому світі.

Вбралася Кортес у купальник бірюзового кольору, який підкреслив її феноменальні груди.

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