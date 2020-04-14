Ведуча шоу "Зважені та щасливі", учасниця проекту "Танці з зірками-2018", тренер Аніта Луценко з'явилася у відвертому образі

Зірка часто публікує гарячі фото в Instagram і цей випадок не став виключенням, пише Рoliteka.net. Красуня з'явилася в облягаючому короткому топі, який виділив всі достоїнства фігури.

А також зірка одягла чорні трусики на высокій посадці, які "обвили" її тонку талію. Аніта нахилилася, виставивши пружні сідниці, а також засвітивши накачані ніжки - просто ідеальні рельєфи.

Волосся красуня прибрала за вушка, блиснувши сережками-кільцями.

Луценко посміхалася, дивлячись у камеру.

"Як ваші відчуття? З карантину викотися або вийдете по фігурі краще, ніж зайшли? 😀", - поцікавилася красуня.

За годину пост зібрав понад 12 тисяч лайків та багато коментарів.

"Я лусну раніше чим він закінчиться", "Викочуся краще ніж зайшла😁", "Однозначно краще! З Вашого марафону почалося розуміння, що без спорту ніяк", "Вийду краще, займаюся щодня😊", "Краще, ніж зайшла! Однозначно!)", "Аніта,ця зачіска і колір вам дуже пасує!!!Просто 🔥!", "Викочуся😂😥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Аніта Луценко позувала на пляжі, позаду неї була видна блакитна вода. Красуня була на сухому дереві.

На фото не можна відірватися від пружного тіла української знаментости. Вона витягувала ніжки, стояла на четвереньках і всіляко вигиналася на дереві.

Примітно, що під майкою визирали оголені принади ведучої.

Раніше повідомлялося, що у жовтні минулого року зірка підстриглася "під хлопчика", таким чином, позбувшись каре.

Через деякий час зірка проекту змінила колір волосся.

Фото зі своєю зовнішністю, що змінилася, Луценко опублікувала в Інстаграм.

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