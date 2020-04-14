Ведущая шоу "Зважені та щасливі", участница проекта "Танці з зірками-2018", тренер Анита Луценко предстала в откровенном образе

Звезда часто публикует горячие фото в Инстаграм и этот случай не стал исключением, пишет Рoliteka.net. Красотка предстала в облегающем коротком топе, который выделил все достоинства фигуры.

А также звезда надела черные трусики на высокой посадке, которые "обвили" ее тонкую талию. Анита наклонилась, выставив упругие ягодицы, а также засветив накаченные ножки - просто идеальные рельефы.

Волосы красотка убрала за ушки, сверкнув сережками-кольцами.

Луценко улыбалась, глядя в камеру.

"Как ваши ощущения? Из карантина выкатитесь или выйдете по фигуре лучше, чем зашли? 😀", - поинтересовалась красотка.

За час пост собрал более 12 тысяч лайков и много комментариев.

"Я лопну раньше чем он закончится", "Выкачусь лучше чем зашла😁", "Однозначно лучше! С Вашего марафона началось понимание, что без спорта никак", "Выйду лучше, занимаюсь каждый день😊", "Лучше, чем зашла! Однозначно!)", "Анита,эта прическа и цвет вам очень к лицу!!!Просто 🔥!", "Выкачусь😂😥", - написали пользователи сети.

Напомним, Анита Луценко позировала на пляже, позади нее была видна голубая вода. Красотка была на сухом дереве.

На фото нельзя оторваться от упругого тела украинской знаментости. Она вытягивала ножки, стояла на четвереньках и всячески изгибалась на дереве.

Примечательно, что под маечкой выглядывали обнаженные прелести ведущей.

Ранее сообщалось, что в октябре прошлого года звезда подстриглась "под мальчика", таким образом, избавившись каре.

Спустя некоторое время звезда проекта изменила цвет волос.

Фото со своей изменившейся внешностью Луценко опубликовала в Инстаграм.

Напомним, участница "Танців з зірками-2018" Анита Луценко кардинально сменила имидж: звезду не узнать

Как сообщала Politeka, Анита Луценко поразила новой внешностью: "Все завидуют!"

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