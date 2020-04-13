Модель Ебігейл Ретчфорд покрасувалася в спокусливій червоній білизні на тлі троянд

Популярна американська красуня розкрутилася в мережі завдяки своїй сторінці в Instagram, яка перетворила її у відому на весь світ фотомодель. Зараз Ретчфорд регулярно публікує у соцмережі кадри своїх численних фотозйомок з рекламою нижньої білизни і купальників.

Як повідомляє Politeka.net, на цей раз Ебігейл порадувала передплатників коротким відео в розділі Сторіз, на якому вона покрасувалася у відвертій білизні. Яскраво-червоний комплект оригінального фасону вигідно підкреслив пишні форми моделі, яка стала в пів-обороту, щоб глядачі могли краще розгледіти її вбрання. В руках Ебігейл тримає червону троянду в тон білизни, а на задньому фоні можна помітити цілий букет квітів.

Модель млосно нахиляє голову вперед-назад, кокетливо відкривши губи. Її образ доповнюють розкішні локони і яскравий макіяж, який тільки підкреслює красу Ебігейл.

Нагадаємо, що раніше на фан-сторінці моделі з'явився знімок, на якому Рэетчфорд позує в міні-білизні, зробленій під зміїну шкіру, демонструючи на камеру неосяжні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Це щось нереальне. Не можна мати настільки розкішне тіло», «Богиня!», ««Гарна кішечка, помурчи», «це занадто гаряче для мене», - пишуть вони.

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