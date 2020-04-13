Емілі Ратаковскі оригінально привітала шанувальників з Великоднем, показавши себе в образі спокусливого зайчика

Популярна модель і актриса продовжує радувати своїх фанатів знімками в яскравих образах. Так, красуня вирішила привітати фанатів з Великоднем, поділившись з ними своїми фотографіями в костюмі зайчика. Як повідомляє Politeka.net, відповідні фото Ратаковски опублікувала в розділі Сториз на своїй сторінці в Instagram.

На знімках красуня позує у відвертій білизні з поясом для панчох і рожевими панчохами. Її образ доповнює кокетливий обідок з заячими вушками. На задньому фоні можна побачити пасхальні кошики і традиційний американський символ Великодня – кролика, який на тематичних знімках Ратаковскі чомусь виявився закутий в наручники.

На одному з фото Ратаковскі позує спиною до камери, демонструючи глядачам свої підтягнуті сідниці в спокусливих стрінгах.

Примітно, що знімки були зроблені на Великдень у минулому році, проте зараз через карантин модель вирішила нагадати про них.

До цього ми писали про те, що Ратаковски поділилася знімком, на якому вона в міні-бікіні стоїть позаду своєї подруги, допомагаючи їй зав'язати білизна.

А на іншому знімку зірка позує з іншою подругою. Обидві моделі в бікіні грайливо позують на камеру.

Нагадаємо, Ратаковскі затягнула апетитні гідності тонкою тканиною.

Як повідомляла Politeka, гаряча Ратаковскі показала непристойні ігри з подругою.

Також Politeka писала, що безсоромниця Ратаковскі показала заборонені місця в прозорому костюмі.