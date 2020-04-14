Модель, экс-ангел бренда нижнего белья "Victoria’s Secret", Келли Гейл, предстала перед подписчиками абсолютно обнаженной

Звезда опубликовала несколько снимков, на которых лежит в постели, пишет Рoliteka.net.

Келли Гейл предстала без одежды, засветив самые интимные места. Нельзя было не обратить внимания на замечательную фигуру - упругую грудь, тонкую талию и ягодицы, как орешек.

На голове у модели было полотенце, будто звезда только вышла из душа. Девушка игриво подняла ножки.

Позади Келли виднелись подушки, а впереди - стоял поднос с едой.

Звезда ела длинную лапшу, можно сказать втягивала ее в себя.

При этом знаменитость либо смотрела в камеру, либо была занята процессом поедания.

"Карантинные ужины🍝", - подписала смелые снимки звезда.

За 13 часов пост собрал более 60 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали модели массу комплиментов, и она этого достойна. Уверенная в себе, стройная и очень красивая Келли просто поражала: "Совершенная".

Напомним, Келли Гейл предстала полностью мокрой, будто только что вышла из воды. Ее самые интимные места выпирали из-под тонкой белой маечки, но звезду это совершенно не смущало.

Экс-ангел подняла руки вверх, чтобы выжать и убрать волосы в пучок. На ее шее блестело несколько цепочек, а в ушах - сережки-пусеты.

Ранее сообщалось, что Келли Гейл покрасовалась в белом лифчике, который поднял ее пышную грудь и трусиках с кружевами.

Тонкая талия, упругий живот, длинные ноги - от этой красоты тяжело оторваться и она сводит с ума.

При этом на Келли были длинные рукава и крылья, а босоножки с перьями отлично дополнили образ и удлинили стройные ножки.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

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