Модель, экс-ангел бренда нижнего белья "Victoria’s Secret", Келли Гейл, предстала перед подписчиками абсолютно обнаженной 

Звезда опубликовала несколько снимков, на которых лежит в постели, пишет Рoliteka.net.

Келли Гейл предстала без одежды, засветив самые интимные места. Нельзя было не обратить внимания на замечательную фигуру - упругую грудь, тонкую талию и ягодицы, как орешек. 

На голове у модели было полотенце, будто звезда только вышла из душа. Девушка игриво подняла ножки. 

Позади Келли виднелись подушки, а впереди - стоял поднос с едой. 

Популярные статьи сейчас

Ураган надвигается на Одессу в разгар карантина: сделано срочное предупреждение

Кароль и Балан уже живут вместе: неожиданное видео, работник канала проговорился

Срочное обращение Зеленского, новые зарплаты и обвал доллара - главное за ночь

Срочное заявление сделали в Минздраве об отмене карантина: "Через 10 дней..."
Показать еще

Звезда ела длинную лапшу, можно сказать втягивала ее в себя. 

При этом знаменитость либо смотрела в камеру, либо была занята процессом поедания. 

"Карантинные ужины🍝", - подписала смелые снимки звезда. 

За 13 часов пост собрал более 60 тысяч лайков и много комментариев. 

Пользователи сети написали модели массу комплиментов, и она этого достойна. Уверенная в себе, стройная и очень красивая Келли просто поражала: "Совершенная".

Напомним, Келли Гейл предстала полностью мокрой, будто только что вышла из воды. Ее самые интимные места выпирали из-под тонкой белой маечки, но звезду это совершенно не смущало. 

Экс-ангел подняла руки вверх, чтобы выжать и убрать волосы в пучок. На ее шее блестело несколько цепочек, а в ушах - сережки-пусеты. 

Ранее сообщалось, что Келли Гейл покрасовалась в белом лифчике, который поднял ее пышную грудь и трусиках с кружевами.

Тонкая талия, упругий живот, длинные ноги - от этой красоты тяжело оторваться и она сводит с ума. 

При этом на Келли были длинные рукава и крылья, а босоножки с перьями отлично дополнили образ и удлинили стройные ножки.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

Как ранее сообщала Politeka, звезда Victoria’s Secret расставила ноги в черных чулках, «от такого срывает крышу»: впечатляющие кадры

Также Politeka информировала, что раздетая красавица из Victoria's Secret показала роскошное тело прямо в ванной: глаз не оторвать