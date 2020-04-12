Модель Ебігейл Речфорд вирішила порадувати фанатів і здалася в пікантному міні-білизна

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.

«Абсолютна жінка-мрія. Фантастичні вигини», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Речфорд позує в міні-білизна, зроблена під зміїну шкіру, демонструючи на камеру неосяжні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Це щось нереальне. Не можна мати настільки розкішне тіло», «Богиня!», ««Гарна кішечка, помурчи», «це занадто гаряче для мене», - пишуть вони.

Уточнимо, що Ебігейл Речфорд з Пенсільванії змушена була працювати на трьох роботах, щоб платити за рахунками. Але все змінилося, коли вона створила свою сторінку в Instagram і почала працювати фотомоделлю.

Кілька днів вона не радувала користувачів мережі новими знімками, але нещодавно вона вирішила нагадати, що вміє спокушати чоловіків. На відео дівчина продемонструвала свої знамениті неосяжні форми, які вона спробувала вмістити в крихітний купальник, але вийшло це у неї явно насилу.

Так, вона постала перед користувачами мережі лише в білому купальнику, який чудово підкреслив красу її фігури, зробивши акцент на тонкій талії і апетитних принади. Свої темні локони красуня розпустила по плечах, а на обличчі використовувала макіяж з акцентом на губах.

Користувачі мережі були просто щасливі побачити новий пост від своєї улюблениці, тому коментатори не скупилися на компліменти. Багато відзначали, що отримують чисте блажество від таких пікантних кадрів, а також те, що їм відразу стає гаряче.

Нагадаємо, що мокра Речфорд без білизни похвалилася неосяжними формами: «Космос!».

Як повідомляла Politeka, Ебі Речфорд блиснула розкішним тілом в крихітному купальнику: «Ого, які…».

Також Politeka писала, що Ебі Речфорд блиснула божественним тілом в мереживній білизні: "Ого, які великі...".