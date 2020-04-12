Популярна модель Демі Роуз засвітила пишні груди в спортивному вбранні і зізналася, що сумує за тренуваннями

У ці дні відома інста-діва, яка отримала популярність як «британська Кардашьян» завдяки своїм пишним формам, змушена сидіти вдома на карантині. Красуня явно нудьгує за розвагами, але не перестає радувати підписників регулярними оновленнями у своєму Instagram.

Як повідомляє Politeka.net, в розділі Сторіз Роуз поділилася коротким архівним відео, яке нагадало їй про те, як вона сумує за тренуваннями. Ролик був знятий рік тому, коли Демі збиралася відправитися на заняття йогою. На відео модель демонструє свій спортивний костюм, що складається з чорних легінсів і короткого сірого топа, який ледь справляється з тим, щоб утримати пишні груди красуні.

Судячи по наближеному кадру, заняття змусили дівчину неабияк попітніти.

У підпису до кадрів Роуз зізналася, що дуже сумує за своїм заняттям йогою.

До цього ми писали, що Демі опублікувала новий пост з двома архівними фотографіями в своєму Instagram. На них дівчина позує то у ванній, то у невеликому басейні. З одягу на Демі тільки крихітні трусики бікіні, зовсім не приховують її пишною п'ятої точки, яку модель з задоволенням демонструє глядачам, стоячи спиною до камери. На фото Роуз позує в пів-обороту, прикриваючи рукою голі груди.

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