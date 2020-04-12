Відома модель Емілі Ратаковськи показала повністю прозорий наряд на собі, засвітивши пікантні місця

Як повідомляє Politeka.net, модель Емілі Ратаковськи, яка є творцем і ідейним натхненником бренду Inamorata, радує шанувальників на карантині своїми оголеними фото.

Так, красуня нещодавно позувала в прозорому костюмі, який відкрив напоказ її груди без ліфчика. Вона розпустила волосся і ходила в такому вигляді серед людей у якомусь будинку з покоївкою, яка також потрапила на фото.

Ратаковски доповнила свій образ чобітьми до колін, однак навряд чи їй стало від цього тепліше в такому тонкому «одяг».

«Малыха, що за прикидончик?», «Люблю цю картинку, тому що ви захоплюєте своєю природністю і відвертістю», – відзначили в мережі.

Нагадаємо, що раніше Ратаковськи вирішила нагадати користувачам мережі, як вона починала свою модельну кар'єру. Так, вона показала на своїй сторінці в мережі Instagram одну з перших професійних фотосесій в якій вона взяла безпосередню участь. Судячи з усього, вже тоді Емілі не боялася приміряти відверті образи.

Користувачі мережі залишили безліч компліментів під знімком, який зачарував їх з першого погляду.

На знімку 17-річна Емілі позує без білизни в сукні-міні королівського синього відтінку, яке підкреслює кожен вигин її точенной фігурки. Глибоке декольте вдало показало, ніж її нагородила природа.

Нагадаємо, Ратаковськи зігнулася в пікантній позі заради гарячого знімка.

Як повідомляла Politeka, апетитна Ратаковськи посвітила божественним тілом в екстремально короткому топі.

Також Politeka писала, що Ратаковськи спустила міні-спідницю для гарячій фотосесії і засвітила зайве.