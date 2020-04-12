Відома модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз вразила користувачів мережі відвертим фото

Як повідомляє Politeka.net, модель Демі Роуз часто публікує провокаційні фото. На них вона постає в мінімальній кількості одягу або взагалі без нього. Модель завжди підкреслює пишне декольте і пружні сідниці.



Кожен її знімок отримує визнання численної публіки, користувачі мережі залишають свої захоплені коментарі і ставлять лайки. Нові знімки стали не менше провокаційними і відвертими. Не втомлюється апетитна красуня радувати користувачів мережі і на карантині. Дівчина затягнула свої вражаючі розміри в одне лише мереживо.

На новому знімку дівчина позує посеред яхти, за її спиною можна побачити неосяжний океан. Для прогулянки вона обрала дуже пікантний наряд, який підкреслив кожен вигин її апетитних принад. Мереживний купальник ледь прикриває жіночні вигини, але дівчина зовсім не соромиться цього.

Дивлячись на знімок так і хочеться сказати: "Ніхто не встоїть перед такою красою".

На жаль користувачі мережі не мають можливості прокоментувати відповідний кадр, адже його дівчина показала у своєму Stories-Instagram.

Також раніше повідомлялося, що Демі опублікувала новий пост з двома архівними фотографіями в своєму Instagram. На них дівчина позує то у ванній, то у невеликому басейні. З одягу на Демі тільки крихітні трусики бікіні, зовсім не приховують її пишною п'ятої точки, яку модель з задоволенням демонструє глядачам, стоячи спиною до камери.

На першому фото Роуз позує в пів-обороту, прикриваючи рукою голі груди.

На другому знімку красуня повністю відвернулася від камери і виливає собі на голову воду.