Памела Андерсон вирішила згадати молодість і продемонструвала свої вражаючі форми на постільному фото

52-річна американська актриса і модель ніяк не хоче змиряться з віком, та продовжує підігрівати інтерес до своєї персони, публікуючи в Instagram архівні фото зі своєї бурхливої молодості. Як повідомляє Politeka.net, на цей раз вона поділилася напрочуд ніжним, і чуттєвим чорно-білим знімком.

На фото красуня лежить на ліжку або дивані, міцно обійнявши подушку. Зірка позує в тонкій відвертій сукні з відкритими плечима, яка ідеально підкреслює всі вигини її фігури. Спідниця вбрання трохи задерлася вгору, оголюючи стрункі ніжки моделі. На знімку Памела виглядає дуже природно і розслаблено, дивлячись прямо в камеру.

Шанувальники знаменитості прийшли в захват від її архівного фото. В коментарях люди буквально засипали зірку компліментами.

До цього ми писали про те, що на новому чорно-білому знімку Андерсон знову з'явилася у відвертому образі, який демонструє глядачеві її спокусливу фігуру. Модель на фото сидить на підлозі, підтягнувши під себе ноги. Памела позує в спідниці, яку вона задерла вгору, оголивши підтягнуту ногу, а також у світлій кофті з глибоким декольте, покликаним підкреслити її пишні форми.

На знімку модель злегка нахиляється вперед, тим самим ще сильніше приковуючи увагу до своїх грудей. Дивлячись на таку позу так і хочеться сказати моделі: "закрийся".

Нагадаємо, томна Памела Андерсон позбулася одягу і показала, чим підкорила мільйони чоловіків.

Як повідомляла Politeka, спекотна Памела Андерсон нагнулася, розсипавши свої величезні "арбузики".

Також Politeka писала, що Памела Андерсон ледве втримала свою гідність в глибокому декольте.