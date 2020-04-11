Зірка перевершила сама себе

Популярна супермодель Белла Хадід блиснула зайвим в одному мереживній сукні без білизни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, модель позує біля подіуму, схопившись за ніж. Як можна помітити, модель в одному мереживній вбранні, з-під якої видніється розкішний бюст Хадід.

А на іншому знімку модель позує під час прогулянки по місту в наряді з вирізом, який підкреслює її розкішні форми.

Однак, оскільки знімки були викинуті в Сторіс, її фанати були позбавлені можливості що-небудь сказати.

Як повідомлялося раніше, супермодель Белла Хадід, яку назвали найкрасивішою жінкою світу 2019 року, постала в цікавому образі.



Красуня часто ділиться відвертими знімками, де без сорому демонструє свої принади. Зірка розмістила знімок в сториз, на якому постала в цікавому вбранні.

Белла красувалася в одязі, що нагадував сукню з пікантними вирізами. Вбрання ледь прикривав груди Белли, і ефектний вигляд збоку давав помилуватися стрункою талією і пресом знаменитості. Тонка бретелька ледь трималася на плечі і не зісковзувала.

Далі слідував шматок тканини на талії і довгий виріз в районі спідниці, що відкриває вид на струнку ніжку зірки.

На ногах Хадід - чорні лакові чоботи.

Нагадаємо, що Белла Хадід без білизни і сорому показала своїх соковитих "подружок": "Мрія будь-якого чоловіка".

Раніше Politeka повідомляла, що спокуслива Белла Хадід блиснула пікантними місцями в прозорому вбранні: «Чорна пантера».

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