В мережі показали маму знаменитого сімейства Кардашьян Кріс Дженнер, яка не відстає від своїх зіркових дочок і також виглядає неперевершено

Як відомо, світська левиця і бизнесвун Кім Кардашьян обожнює свою сім'ю. Її мікроблог в Instagram рясніє знімками з чоловіком, дітьми і сестрами, а от мами там дуже мало, передає Politeka.net

39-річна зірка реаліті-шоу вирішила виправити таку несправедливість і оприлюднила чорно-білий знімок своєї мами.

На знімку 64-річна жінка позувала в досить сміливою, як для її років, позі. Сидячи в ліжку Кріс Дженнер закинула ногу на ногу, похвалившись своїми стрункими ногами. Жінка була в чорному боді і колготках. Видно, що вона не відстає від своєї дочки і також виглядає чудово.

Шанувальники в захваті. Менше ніж за добу фото набрало понад 1 мільйонів лайків і величезну кількість захоплених відгуків.

Як відомо, 39-річна Кардашьян обзавелася своїм власним бізнесом і з успіхом просуває його в соцмережах. Жінці набридло працювати з сестрами, тому вона вирішила створити бізнес тільки для себе. Кардашьян продає білизну з стягуючим ефектом, а також кофмфортное білизна з натуральних тканин. Весь товар модель показує на собі, беручи участь у відвертих фотосесіях.

Так, на одному з останніх фото Кім відображена лежачи на піску в спокусливому бежевому комплекті білизни, який ідеально підкреслює її видатні форми.

Кім Кардашьян стала відомою після виходу на американському ТБ реаліті-шоу «Сімейство Кардашьян». Сьогодні Кім та її сестри одні з найпопулярніших зірок в США.

Нагадаємо, що волога Кім Кардашьян подратувала формами в тісному топі від таких розмірів з розуму зійти можна.

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