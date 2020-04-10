Модель Ебігейл Речфорд блиснула розкішні форми під час відпочинку на пляжі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.
Так, модель позує в жовтому міні-бікіні, задерши руки і показавши, ніж її нагородила природа.
«Божественне тіло», «ось це вогонь!», «ідеальна», «вогонь взагалі», «на це можна дивитися вічно», «вау, яке тіло! Неможливо надивитися», - пишуть шанувальники зірки.
До цього ми писали, що модель Ебігейл Речфорд порадувала фатів новими пікантними кадрами в одній білизні.
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Так, дівчина позує в червоному вбранні у сітку, який підкреслює її розкішні форми. А на іншому знімку, поруч, Ебігейл позує в міні-білизна з панчохами.
Як можна помітити на обличчі зірки не видно ні краплі сорому. Навпаки, вона грайливі дивиться в кадр.
Проте її прихильники були позбавлені можливості що-небудь сказати, оскільки зірка викинула знімки в Сторіс.
До цього повідомлялося, що модель Ебігейл Речфорд, яка завоювала велику популярність завдяки своїй фігурі, з'явилася в дуже відвертому образі.
Зірка опублікувала пікантний знімок у своєму Instagram. На фото Ебі позує у прозорому топі, крізь який видно соковиті принади.
Великі принади зірки випирали, а маленька завязочка на грудях давала ще більше розігратися фантазії.
Також Ебі трохи захопила свій прес, він пружний і йому позаздрять багато.
Нагадаємо, що мокра Речфорд без білизни похвалилася неосяжними формами: «Космос!».
Як повідомляла Politeka, Ебі Речфорд блиснула розкішним тілом в крихітному купальнику: «Ого, які…».
Також Politeka писала, що Ебі Речфорд блиснула божественним тілом в мереживній білизні: "Ого, які великі...".