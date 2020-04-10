Модель Анастасія Квітко, яку називають "російською Кім Кардашьян", порадувала шанувальників новим відео
Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала ролик на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися, скрольте вниз).
На свіжих кадрах Анастасія Квітко одягнена в облягаючий топ в чорно-білу смужку, який оголює її плоский животик, а також тісні штани, підкреслюють стегна і сідниці.
У ролику російська Кардашьян бере з холодильника напій, а потім жадібно його п'є. У цей момент відкривається розкішний вид на її бюст, який ледь поміщається в топі.
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Після цього Квітко йде на диван, щоб пограти зі своїм другом - песиком. Поки вона ніжно гладить домашнього улюбленця, шанувальники можуть ще раз оцінити її зачаровує бюст, але вже з іншого ракурсу.
Користувачі соціальної мережі по достоїнству оцінили зовнішній вигляд Анастасії Квітко, про що розповіли у коментарях.
"Вааааууу 😍😍🥰❤️❤️❤️❤️❤️❤️"; "Вау, по-справжньому чудово"; "Ти приголомшлива, неймовірна і ідеальна королева".
Раніше Анастасія Квітко похвалилася спокусливою фігурою в тісному одязі. Вона виклала знімок, де фотограф вибрав дуже вдалий ракурс ззаду, завдяки чому на фото добре витинається п'ята точка моделі в обтягуючих сірих джинсах.
Дівчина оглядається і показує своє симпатичне личко, ніж завершує чарівний образ.
Нагадаємо, російська Кардашьян выпятила п'яту точку прямо в камеру.
Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян затягнула величезні принади малюсіньким топом.
Також Politeka писала, що російська Кардашьян в мокрому купальнику ледве втримала пишні форми.