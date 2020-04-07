Модель Сьюзі Кортез, яка є переможницею конкурсу «Міс бум-бум» і володаркою найкрасивіших сідниць світу, показала пікантний знімок з тренування

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, модель позує під час гри в теніс, елегантно застигнувши в міні-наряді. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

При цьому сама модель ніяк не прокоментувала свою витівку.

«Ось це бомби!», «неймовірне тіло», «просто космос», «ульотне тіло», «вогонь!», «це просто краса», «люблю, коли ти так робиш», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, в Мексиці пройшов конкурс «Міс бум-бум», на якому десятки красунь з усього світу поборолися за звання найкрасивіших сідниць.

Переможницею конкурсу стала бразильська красуня Сьюзі Кортез, саме її сідниці судді визнали найкрасивішими в світі.

Кортез завоювала титул «Міс бум-бум» вже вдруге: раніше її сідниці визнавалися кращими у 2015 році.

Конкурс «Міс бум-бум», який традиційно проводився в Бразилії, в цьому році вперше вийшов на міжнародний рівень.

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