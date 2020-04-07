Модель Сьюзи Кортез, которая является победительницей конкурса «Мисс бум-бум» и обладательницей самых красивых ягодиц мира, показала пикантный снимок с тренировки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, модель позирует во время игры в теннис, элегантно застыв в мини-наряде. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

При этом сама модель никак не прокомментировала свою выходку.

«Вот это бомбы!», «невероятное тело», «просто космос», «улетное тело», «огонь!», «это просто загляденье», «люблю, когда ты так делаешь», - пишут они.

Как сообщалось ранее, в Мексике прошел конкурс «Мисс бум-бум», на котором десятки красавиц со всего мира поборолись за звание самых красивых ягодиц.

Победительницей конкурса стала бразильская красотка Сьюзи Кортез, именно ее ягодицы судьи признали самыми красивыми в мире.

Кортез завоевала титул «Мисс бум-бум» уже во второй раз: ранее ее ягодицы признавались лучшими в 2015 году.

Конкурс «Мисс бум-бум», который традиционно проводился в Бразилии, в этом году впервые вышел на международный уровень.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret Джиджи Хадид активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

Как ранее сообщала Politeka, Джиджи Хадид прокомментировала свою чрезмерную худобу и призналась, что у нее болезнь Хашимото

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