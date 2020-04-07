Знаменита українська співачка Настя Каменських показала обличчя без макіяжу, чим здивувала шанувальників

Після того, як в країні був введений карантин, артистка не стала сумувати і обмежуватися сірими буднями вдома. Кожен день рано вранці зірка влаштовує тренування в прямому ефірі в соціальній мережі Instagram. Цього разу артистка з'явилася без макіяжу і в костюмі власного дизайну, пише Рoliteka.net.

Так, щоб залучити якомога більше прихильників до спорту і не дати їм занудьгувати, особливо під час ізоляції будинку, Настя показує різні вправи і зазначає свої секрети успішного схуднення. Також під час прямих ефірів вона намагається спілкуватися з власною аудиторією і відповідати на запитання.

Під час останнього тренування Настя з'явилася в чорно-білому костюмі власного дизайну "НК", які часто рекламує. На відео також можна помітити, що співачка без макіяжу виглядає набагато інакше, ніж у "повній бойовій готовності". Зморшки біля очей і на щоках стали видні без шару уходових косметики, проте це нітрохи не зіпсувало зірку.

Під час ефіру користувачі Instagram відзначили, що зірка без шару косметики виглядає більш живою і привабливою.

Раніше артистка звернулася до шанувальників за допомогою незвичайного домашнього кліпу. Примітно, що музичний скетч вона записала на п'яти мовах: українською, російською, англійською, іспанською та турецькою.

«Включаємо класний репчик і піднімаємо собі настрій! 😎 Я розумію, що з кожним днем дотримуватися домашнього режиму все складніше, але це зараз дуже важливо! 💪», – написала Каменських під новим постом.

Нагадаємо, Каменських в білосніжному вбранні здивувала новим обличчям.

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