Знаменитая украинская певица Настя Каменских показала лицо без макияжа, чем удивила поклонников

После того, как в стране был введен карантин, артистка не стала унывать и ограничиваться серыми буднями дома. Каждый день рано утром звезда устраивает тренировки в прямом эфире в социальной сети Инстаграм. В этот раз артистка появилась без макияжа и в костюме собственного дизайна, пишет Рoliteka.net.

Так, чтобы привлечь как можно больше поклонников к спорту и не дать им заскучать, особенно во время изоляции дома, Настя показывает разные упражнения и отмечает свои секреты успешного похудения. Также во время прямых эфиров она старается общаться с собственной аудиторией и отвечать на вопросы.

Во время последней тренировки Настя предстала в черно-белом костюме собственного дизайна "НК", которые часто рекламирует. На видео можно также заметить, что певица без макияжа выглядит намного иначе, нежели в "полной боевой готовности". Морщинки возле глаз и на щеках стали видны без слоя уходовой косметики, однако это ничуть не испортило звезду.

Во время эфира пользователи Инстаграм отметили, что звезда без слоя косметики выглядит более живой и привлекательной.

Ранее артистка обратилась к поклонникам при помощи необычного домашнего клипа. Примечательно, что музыкальный скетч она записала на пяти языках: украинском, русском, английском, испанском и турецком.

«Включаем классный рэпчик и поднимаем себе настроение! 😎 Я понимаю, что с каждым днём придерживаться домашнего режима все сложнее, но это сейчас очень важно! 💪», – написала Каменских под новым постом.

Напомним, Каменских в белоснежном наряде удивила новым лицом.

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