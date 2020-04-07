Співачку Надію Бабкіну ввели у штучну кому

Наголошується, що лікарі приватної клініки в Підмосков'ї зробили це із-за погіршення стану артистки. 70-річну співачку привезли в лікарню з попереднім діагнозом двобічна пневмонія".

Пізніше тест на коронавірус виявився позитивним, це підтвердив Росспоживнагляд.

При цьому МК з посиланням на джерела повідомляє, що тест Бабкіної показав негативний результат, проте співачці діагностували велику двосторонню пневмонію.

Видання пише, що медики підключили артистку до апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ) з-за знайденої великої двосторонньої пневмонії. Видання зазначає, що Бабкіну вирішили ввести в кому не із-за тяжкості перебігу хвороби, а для більш ефективної роботи апарату ШВЛ.

Як повідомлялося, в кінці березня негайно поклали в лікарню Льва Лещенка, де пізніше підтвердився позитивний аналіз на коронавірус. Деякий час він провів у відділенні реанімації. Але медикам швидко вдалося стабілізувати його стан. Лещенко виписали 6 квітня.

Напередодні госпіталізації Лев Лещенко відвідав приватну вечірку, яку влаштувала рідна сестра Ігоря Крутого. На заході також були присутні російські зірки і прес-секретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков.

Після вечірки і госпіталізації Лещенко зірки почали звертатися за допомогою до медиків через погіршення стану здоров'я.

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