Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Отмечается, что врачи частной клиники в Подмосковье сделали это из-за ухудшения состояния артистки. 70-летнюю певицу привезли в больницу с предварительным диагнозом "двусторонняя пневмония".

Позже тест на коронавирус оказался положительным, это подтвердил Роспотребнадзор.

При этом МК с ссылкой на источники сообщает, что тест Бабкиной показал отрицательный результат, однако певице диагностировали обширную двустороннюю пневмонию.

Издание пишет, что медики подключили артистку к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за найденной обширной двусторонней пневмонии. Издание отмечает, что Бабкину решили ввести в кому не из-за тяжести протекания болезни, а для более эффективной работы аппарата ИВЛ.

Как сообщалось, в конце марта экстренно положили в больницу Льва Лещенко, где позже подтвердился положительный анализ на коронавирус. Некоторое время он провел в отделении реанимации. Но медикам быстро удалось стабилизировать его состояние. Лещенко выписали 6 апреля.

Накануне госпитализации Лев Лещенко посетил частную вечеринку, которую устроила родная сестра Игоря Крутого. На мероприятии также присутствовали российские звезды и пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков.

После вечеринки и госпитализации Лещенко звезды начали обращаться за помощью к медикам из-за ухудшения состояния здоровья.

Напомним, что Бабкина углядела на Донбассе третью силу: "Они стреляют на поражение".

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