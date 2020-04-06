Модель, экс-ангел бренда нижнего белья "Victoria’s Secret", Келли Гейл, вероятно, скучает по старым временам 

Звезда опубликовала фото 2016 года в своем Инстаграм, пишет Рoliteka.net. На снимке Келли Гейл позирует в халатике бренда "Victoria’s Secret", готовясь к выходу на подиум.

Звезда раскрыла халатик и посветила красивыми формами в нижнем белье: "Какая сладкая". Кружевной белый лифчик прекрасно подчеркнул нереальные формы модели. Грудь сжалась и для любого мужчины, уверены, покажется очень аппетитной, тем более в таком белье. 

Келли распустила длинные волнистые волосы. Ее губы - будто глянцевые в розовом блеске. Девушка смотрела из-под пышных ресниц.

В общем, красотка выглядела фантастически. 

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Почти за 10 минут пост собрал около 6000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети осыпали модель комплиментами, они называли ее самой прекрасной девушкой, которую они только видели. Также некоторые пожелали удачи в работе и выразили надежду, что шоу бренда нижнего белья вернется. 

Напомним, Келли Гейл позировала вполоборота, чтобы запечатлить упругие ягодицы и ровную спинку. Также немного был заметен стальной пресс модели.

Модель распустила волосы, и закинула часть из них за ушко, в результате сверкнув сережкой. 

Фото было сделано с бойцовской грушей, которая болтается на потолке.

В посте знаменитость рассказала, что записала свою тренировку и предложила присоединиться. 

Ранее сообщалось, недавно Келли Гейл стала лицом нового аромата "Very Sexy Sea" от "Victoria’s Secret".

На фото ангел позировал, лежа в голубой воде. Ее волосы растянулись, а сама Гейл похвасталась аппетитными формами. 

Упругий пресс, большая грудь, тонкая талия и стройные ноги - мечта любого обладать такой идеальной красотой. 

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

Как ранее сообщала Politeka, звезда Victoria’s Secret расставила ноги в черных чулках, «от такого срывает крышу»: впечатляющие кадры

Также Politeka информировала, что раздетая красавица из Victoria's Secret показала роскошное тело прямо в ванной: глаз не оторвать