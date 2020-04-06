Модель, экс-ангел бренда нижнего белья "Victoria’s Secret", Келли Гейл, вероятно, скучает по старым временам
Звезда опубликовала фото 2016 года в своем Инстаграм, пишет Рoliteka.net. На снимке Келли Гейл позирует в халатике бренда "Victoria’s Secret", готовясь к выходу на подиум.
Звезда раскрыла халатик и посветила красивыми формами в нижнем белье: "Какая сладкая". Кружевной белый лифчик прекрасно подчеркнул нереальные формы модели. Грудь сжалась и для любого мужчины, уверены, покажется очень аппетитной, тем более в таком белье.
Келли распустила длинные волнистые волосы. Ее губы - будто глянцевые в розовом блеске. Девушка смотрела из-под пышных ресниц.
В общем, красотка выглядела фантастически.
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Почти за 10 минут пост собрал около 6000 лайков и много комментариев.
Пользователи сети осыпали модель комплиментами, они называли ее самой прекрасной девушкой, которую они только видели. Также некоторые пожелали удачи в работе и выразили надежду, что шоу бренда нижнего белья вернется.
Напомним, Келли Гейл позировала вполоборота, чтобы запечатлить упругие ягодицы и ровную спинку. Также немного был заметен стальной пресс модели.
Модель распустила волосы, и закинула часть из них за ушко, в результате сверкнув сережкой.
Фото было сделано с бойцовской грушей, которая болтается на потолке.
В посте знаменитость рассказала, что записала свою тренировку и предложила присоединиться.
Ранее сообщалось, недавно Келли Гейл стала лицом нового аромата "Very Sexy Sea" от "Victoria’s Secret".
На фото ангел позировал, лежа в голубой воде. Ее волосы растянулись, а сама Гейл похвасталась аппетитными формами.
Упругий пресс, большая грудь, тонкая талия и стройные ноги - мечта любого обладать такой идеальной красотой.
Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру
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