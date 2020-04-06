42-річна російська актриса і телеведуча Анфіса Чехова показала, як проводить час вранці

Серію фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На знімках Анфіса сидить у білому халаті з чашкою кави. На іншому фото її син Соломон підливає їй каву в чашку.

«Ось всі кажуть «Живи Тут і Зараз». А як навчити себе залишатися в моменті, і цінувати це життя не за Перемоги, Успіхи та Подарунки Долі, а просто так, в дрібницях, щодня? Для цього століттями люди придумували собі Ритуали!», - розповіла Чехова.

За її словами, будь-яка щоденна дрібниця, яка приносить задоволення, здатна наповнити життя яскравими фарбами. Сама Чехова любить вранці пити капучіно на кокосовому молоці. Вона розповіла, що Соломон випиває у неї по півчашки її ранкового напою. За словами Чехової, вона не п'є звичайну каву, яку обсмажують до стану вугілля. Замість цього, вона віддає перевагу каві слабкої та середньої обжарки.

За годину пост артистки зібрав більше 4 тисяч лайків. В коментарях всі діляться своїми уподобаннями і роблять компліменти Анфісі.

«Ви мега красиві Анфіса і Ваш син», «Ви суперські», «Любить матусю. Як таку гарну не любити», «Ви така красуня!», «Гарненькі», «Люблю тебе, ти найкраща», - пишуть користувачі мережі.

Але знайшлися і ті, хто розкритикував Чехову.

«Підстрижіть це кошлате чуд...о», «Анфіса, чому Ваш синок завжди з голим торсом? Невже футболочку не хочеться надіти йому?», - пишуть люди.

Нагадаємо, що безсовісна Анфіса Чехова посвітила значним декольте прямо в камеру: "Божевільна".

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