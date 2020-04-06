42-річна російська актриса і телеведуча Анфіса Чехова показала, як проводить час вранці
Серію фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На знімках Анфіса сидить у білому халаті з чашкою кави. На іншому фото її син Соломон підливає їй каву в чашку.
«Ось всі кажуть «Живи Тут і Зараз». А як навчити себе залишатися в моменті, і цінувати це життя не за Перемоги, Успіхи та Подарунки Долі, а просто так, в дрібницях, щодня? Для цього століттями люди придумували собі Ритуали!», - розповіла Чехова.
За її словами, будь-яка щоденна дрібниця, яка приносить задоволення, здатна наповнити життя яскравими фарбами. Сама Чехова любить вранці пити капучіно на кокосовому молоці. Вона розповіла, що Соломон випиває у неї по півчашки її ранкового напою. За словами Чехової, вона не п'є звичайну каву, яку обсмажують до стану вугілля. Замість цього, вона віддає перевагу каві слабкої та середньої обжарки.
Хюррем з "Величного століття" показала красуню-дочку і вразила видом в звичайному житті: "Копія"
Кончіта Вурст змінилася до невпізнання, співак вразив зовнішністю у звичайному житті: фото
Курс валют після вихідних різко зміниться, долар і євро на межі: що буде з гривнею
"Скоти! Виродки!": Леся Нікітюк записала гнівне звернення до українців, кадри облетіли мережу
За годину пост артистки зібрав більше 4 тисяч лайків. В коментарях всі діляться своїми уподобаннями і роблять компліменти Анфісі.
«Ви мега красиві Анфіса і Ваш син», «Ви суперські», «Любить матусю. Як таку гарну не любити», «Ви така красуня!», «Гарненькі», «Люблю тебе, ти найкраща», - пишуть користувачі мережі.
Але знайшлися і ті, хто розкритикував Чехову.
«Підстрижіть це кошлате чуд...о», «Анфіса, чому Ваш синок завжди з голим торсом? Невже футболочку не хочеться надіти йому?», - пишуть люди.
Нагадаємо, що безсовісна Анфіса Чехова посвітила значним декольте прямо в камеру: "Божевільна".
Як повідомляла Politeka, пишногруда Чехова показала свої нереальні форми в пікантних позах: "Просто цукерочка".
Також Politeka писала, що Анфіса Чехова ледве умістила пишні принади в ліфчику: «Гаряча, як самса після мікрохвильовки».