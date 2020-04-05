Модель, ангел бренду нижньої білизни "Victoria’s Secret", Келлі Гейл, похвалилася спортивною фігурою

Зірка часто демонструє гарне тіло в своїх постах в Instagram, пише Рoliteka.net. Цього разу ангел позувала в облягаючих топі і легінсах рожевого кольору. На ногах зірки - білі кросівки.

Модель "Victoria’s Secret" встала впівоберта, щоб були видні пружні сідниці і рівна спинка. Також трохи був помітний сталевий прес моделі.

Келлі Гейл розпустила волосся, і закинула частину з них за вушко, в результаті блиснувши сережкою.

Дівчина посміхнулася і подивилася в камеру.

Фото було зроблено з бійцівської грушею, яка бовтається на стелі.

У публікації модель розповіла, що відновила роботу каналу на YouTube.

"Я тільки що опублікувала ще одне відео, яке являє собою 12-хвилинне тренування Booty Burn. Вам не потрібно ніякого обладнання. Спробуйте і дайте мені знати, як це", - підписала кадр зірка.

Майже за добу пост зібрав понад 35 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі обсипали знаменитість коментарями, зазначивши, що вона прекрасна.

Нагадаємо, Келлі Гейл позувала в білому ліфчику, який підняв її пишні груди і трусиках з мереживами.

Тонка талія, пружний живіт, довгі ноги - від цієї краси важко відірватися і вона зводить з розуму.

При цьому на Келлі були довгі рукави і крила, а босоніжки з пір'ям чудово доповнили образ і подовжили стрункі ніжки.

Раніше повідомлялося, що Келлі Гейл з'явилася в купальнику, який підняв великі груди, при цьому плавки з кільцями були натягнуті на красиві стегна.

Стрункі ніжки, ідеальний прес - цією фігурою неможливо намилуватися.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру

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