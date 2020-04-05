Модель, ангел бренда нижнего белья "Victoria’s Secret", Келли Гейл, похвасталась спортивной фигурой

Звезда часто демонстрирует красивое тело в своих постах в Инстаграм, пишет Рoliteka.net. В этот раз ангел позировала в облегающих топе и леггинсах розового цвета. На ногах звезды - белые кроссовки.

Модель "Victoria’s Secret" встала вполоборота, чтобы запечатлить упругие ягодицы и ровную спинку. Также немного был заметен стальной пресс модели.

Келли Гейл распустила волосы, и закинула часть из них за ушко, в результате сверкнув сережкой.

Девушка улыбнулась и посмотрела в камеру.

Фото было сделано с бойцовской грушей, которая болтается на потолке.

В публикации модель рассказала, что возобновила работу канала на YouTube.

"Я только что опубликовала еще одно видео, которое представляет собой 12-минутную тренировку Booty Burn. Вам не нужно никакого оборудования. Попробуйте и дайте мне знать, каково это", - подписала кадр звезда.

Почти за сутки пост собрал более 35 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети осыпали знаменитость комментариями, отметив, что она прекрасна.

Напомним, Келли Гейл позировала в белом лифчике, который поднял ее пышную грудь и трусиках с кружевами.

Тонкая талия, упругий живот, длинные ноги - от этой красоты тяжело оторваться и она сводит с ума.

При этом на Келли были длинные рукава и крылья, а босоножки с перьями отлично дополнили образ и удлинили стройные ножки.

Ранее сообщалось, что Келли Гейл предстала в купальнике, который поднял большую грудь, при этом плавки с кольцами были натянуты на красивые бедра.

Стройные ножки, идеальный пресс - этой фигурой невозможно налюбоваться.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

Как ранее сообщала Politeka, звезда Victoria’s Secret расставила ноги в черных чулках, «от такого срывает крышу»: впечатляющие кадры

Также Politeka информировала, что раздетая красавица из Victoria's Secret показала роскошное тело прямо в ванной: глаз не оторвать