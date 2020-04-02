40-річна російська співачка Анна Семенович вирішила підбадьорити шанувальників на карантині хвилюючими кадрами

Як відомо, багато фанатів люблять Семенович за оптимізм і почуття гумору. Красуня, безумовно, користується популярністю не тільки за свої співочі таланти: неодноразово темою номер один в мережі ставав пишний бюст Ані, а саме чи природна у неї "краса"? Артистка неодноразово заявляла, що у неї все натуральне, більше того, в кінці минулого року зірка зізнавалася, що страждає від "гігантомастії", тому зважилася на операцію по зменшенню розміру грудей (їй підкоригували з 9 до 5 розміру).

Семенович і в цей раз вирішила виставити напоказ своє головне достоїнство. Як передає Politeka.net, співачка опублікувала нове відео в Instagram (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз), на якому постала у себе на кухні, правда, в дещо незвичайному вбранні. Замість халата і тапочок, на Ані чорні шкіряні штани, блуза з прозорою тканиною в зоні декольте і класичний піджак.

"Ми не будемо панікувати, у нас все буде добре! Я що роблю вдома? Я от, наприклад, сьогодні приготувала приголомшливу курку... У мене зазвичай немає часу, щоб займатися домашніми справами, а зараз він з'явився... Це найпрекрасніший час, щоб трішечки зайнятися собою, своєю душею", - поділилася артистка.

Шанувальники вмить кинулися обговорювати пост Семенович і її зовнішність:

"Аня ну для кого ти це все готуєш, мені б знати.." - "для своїх близьких"

"Прям, як зомбують всіх)) Покірність і підпорядкування... Хоча я самоізолювалась, але це все роздуто для чогось іншого"

"Яка ви вдома красива😃"



"Я теж таку хочу,ти така завжди чи тільки на карантині👏😘"

"Анно , вже накидалась з ранку?"

Раніше ми повідомляли, Семенович зворушила мережу фото з домашнім улюбленцем. Артистка притиснула маленьку собачку до грудей, посміхаючись з витягнутим кінчиком язика.

Нагадаємо, що апетитна Семенович без сорому роздяглася і підняла ногу заради пікантне фото: "Так хочеться...".

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