42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова збентежила свіжим знімком на прогулянці

Фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. Чехова повернулася до камери задом, виставивши на перший план свою головну гордість вражаючих розмірів. Зірка була одягнена в рожеву сукню спортивного крою. Анфіса вирішила поділитися з шанувальниками своїми думкам про кризу.

«У будь-якій кризі або складній ситуації у світі/країні є люди, які все втрачають, а є люди, які навпаки злітають, багатіють і розквітають! У минулу кризу, або дефолт, коли долар з 30-ти рублів злетів до 80-ти, я відразу виплатила кредит за квартиру, який брала на 30 років», - розповіла Чехова.

За її словами, вона зберігала гроші в доларах, а брала кредит в рублях. Зірка впевнена, що багатьом людям пощастить і в цю кризу. Вона вважає, що сильно розбагатіють виробники туалетного паперу, гречки, антисептиків, масок, рукавичок і кремів для рук. Крім цього, Чехова впевнена, що в плюсі будуть всілякі коучі, екстрасенси, цілителі, чаклуни і шамани.

За дві години пост Чехової зібрав майже 6 тисяч лайків. Шанувальники артистки вирішили висловити власну думку на цей рахунок.

«Одне зрозуміло: без певичек, клоунів і бьютіблогерів жити можна, а без сантехніка, електрика, лікаря не можна!», «Кур'єрська доставка особливо розбагатіє))», «Анфіса, ви як завжди прекрасні!! І ваші пости завжди цікаві і актуальні!!», «Всі майстри індустрії краси з виїздом на дім», «Вам дуже йде ця сукня!», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Анфіса Чехова лягла під ніж лікарів, розповівши про серйозний діагноз: "Страшно, що буде...".

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