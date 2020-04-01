42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова обескуражила свежим снимком на прогулке

Фото звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net. Чехова повернулась к камере задом, выставив на первый план свою главную гордость впечатляющих размеров. Звезда была одета в розовое платье спортивного кроя. Анфиса решила поделиться с поклонниками своими мыслям о кризисе.

«В любом кризисе или сложной ситуации в мире/стране есть люди, которые все теряют, а есть люди, которые наоборот взлетают, богатеют и расцветают! В прошлый кризис, или дефолт, когда доллар с 30-ти рублей взлетел до 80-ти, я в одночасье выплатила кредит за квартиру, который брала на 30 лет», - рассказала Чехова.

По ее словам, она хранила деньги в долларах, а кредит брала в рублях. Звезда уверена, что многим людям повезет и в этот кризис. Она считает, что сильно разбогатеют производители туалетной бумаги, гречки, антисептиков, масок, перчаток и кремов для рук. Кроме этого, Чехова уверена, что в плюсе будут всевозможные коучи, экстрасенсы, целители, маги и шаманы.

За два часа пост Чеховой собрал почти 6 тысяч лайков. Поклонники артистки решили высказать собственное мнение на этот счет.

«Одно понятно: без певичек, клоунов и бьютиблогеров жить можно, а без сантехника, электрика, врача нельзя!», «Курьерская доставка особенно разбогатеет))», «Анфиса, вы как всегда великолепны!! И посты ваши всегда интересны и актуальны!!», «Все мастера индустрии красоты с выездом на дом», «Вам очень идёт это платье!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Анфиса Чехова легла под нож врачей, рассказав о серьезном диагнозе: "Страшно, что будет-то...".

Как сообщала Politeka, Чехова отбросила стеснения и похвалилась своим талантом: "Ангел".

Также Politeka писала, что пышногрудая Анфиса Чехова засветила свое богатство в кружевном халатике: "Свет мой".