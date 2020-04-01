Модель Катерина Куліченко, яка стала популярною після участі в проекті «Топ-модель по-українськи», поділилася відвертими фото

Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net.

«О, боже, вона вульгарна ш**ха, подивіться на її фото. Хвилиночку уваги! Все. Спасибі. З вас лайк і комент, з мене лайк на ваше фото», - написала Катя під своїм постом.

За день її фото зібрали понад 8,5 тисяч лайків. В коментарях шанувальники хвалять її за сміливість.

«Красуня», «Класна ти, і не слухай чужої думки», «Дуже сміливо, браво», «Вогонь», «Шикарна, божественна, ідеальна, пушка», «Ти бомба, крута модель і хороша людина», «Майстер по приверненню уваги», - пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, що на проекті Катя Куліченко була однією з найскандальніших учасниць. Одного разу її навіть ледь не вигнали з проекту через постійні провокації і сварки з іншими дівчатами. Сама Куліченко, як відомо, родом із Запоріжжя. У неї не модельна зовнішність, але в даний момент у модельному бізнесі затребувана скандинавська груба краса.

Після проекту дівчина їздила працювати в Європу, підписавши контракт з модельним агентством. Правда, їй довелося перервати свою роботу в Італії через закриття кордонів.

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