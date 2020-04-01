Модель Екатерина Куличенко, которая прославилась после участия в проекте «Топ-модель по-украински», поделилась откровенными фото

Снимок она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net.

«О, боже, она вульгарная ш**ха, посмотрите на ее фото. Минуточка внимания! Все. Спасибо. С вас лайк и комент, с меня лайк на ваше фото», - написала Катя под своим постом.

За день ее фото собрали более 8,5 тысяч лайков. В комментариях поклонники хвалят ее за смелость.

«Красотка», «Классная ты, и не слушай чужого мнения», «Очень смело, браво», «Огонь», «Шикарная, божественная, идеальная, пушка», «Ты бомба, крутая модель и хороший человек», «Мастер по привлечению внимания», - пишут пользователи сети.

Отметим, что на проекте Катя Куличенко была одной из самых скандальных участниц. Однажды ее даже чуть не выгнали с проекта за постоянные провокации и ссоры с другими девушками. Сама Куличенко, как известно, родом из Запорожья. У нее не модельная внешность, но в данный момент в модельном бизнесе затребована скандинавская грубая красота.

После проекта девушка ездила работать в Европу, подписав контракт с модельным агентством. Правда, ей пришлось прервать свою работу в Италии из-за закрытия границ.

Напомним, что Екатерина Куличенко из «Топ-модель по-украински» наплевала на карантин после возвращения из Италии: «Мне нужно…».

Как сообщала Politeka, Никитюк и звезда «Топ-модель по-украински» в наряде «для взрослых» побаловались на камеру: эффектный кадр.

Также Politeka писала, что Екатерина Куличенко попала в беду, всему виной коронавирус: «Мне тяжело…».