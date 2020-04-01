Модель Екатерина Куличенко, которая прославилась после участия в проекте «Топ-модель по-украински», поделилась откровенными фото
Снимок она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net.
«О, боже, она вульгарная ш**ха, посмотрите на ее фото. Минуточка внимания! Все. Спасибо. С вас лайк и комент, с меня лайк на ваше фото», - написала Катя под своим постом.
Брэд Питт, Джонни Депп и другие звезды, которые изуродовали себя до неузнаваемости: показательные фото
Женька из "Сватов" забыла о нижнем белье ради пикантной фотосессии: "Можно смотреть вечно"
Бунт под Киевом, громкий скандал в Кабмине и новый курс доллара – главное за ночь
Звезда "Орла и Решки" ошарашила внешним видом, снимок облетел сеть: «Огонь!»
За день ее фото собрали более 8,5 тысяч лайков. В комментариях поклонники хвалят ее за смелость.
«Красотка», «Классная ты, и не слушай чужого мнения», «Очень смело, браво», «Огонь», «Шикарная, божественная, идеальная, пушка», «Ты бомба, крутая модель и хороший человек», «Мастер по привлечению внимания», - пишут пользователи сети.
Отметим, что на проекте Катя Куличенко была одной из самых скандальных участниц. Однажды ее даже чуть не выгнали с проекта за постоянные провокации и ссоры с другими девушками. Сама Куличенко, как известно, родом из Запорожья. У нее не модельная внешность, но в данный момент в модельном бизнесе затребована скандинавская грубая красота.
После проекта девушка ездила работать в Европу, подписав контракт с модельным агентством. Правда, ей пришлось прервать свою работу в Италии из-за закрытия границ.
Напомним, что Екатерина Куличенко из «Топ-модель по-украински» наплевала на карантин после возвращения из Италии: «Мне нужно…».
Как сообщала Politeka, Никитюк и звезда «Топ-модель по-украински» в наряде «для взрослых» побаловались на камеру: эффектный кадр.
Также Politeka писала, что Екатерина Куличенко попала в беду, всему виной коронавирус: «Мне тяжело…».