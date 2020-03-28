Модель Демі Роуз продемонструвала свій черговий спокусливий образ
Відома модель, яку часто називають британською Кардаш'ян, обожнює ділитися зі своїми шанувальниками стильними і вкрай відвертими образами.
Як повідомляє Politeka.net, нові знімки красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Цей пост був особливим - модель 27 березня відзначила свій 25 день народження.
"З днем народження мене! І я хотів би сказати, пішла ти, Корона !! Дякую за всю підтримку. Я люблю вас, хлопці, завжди. 25.", - повідомила вона.
Скандальні закони Ради, початок глибокої кризи і атака долара - головне за ніч
Найбагатша українська співачка виставила напоказ принади у відвертому декольте: "Шикарна!"
Зеленський дотиснув Слуг народу, Рада розгляне скандальний закон у розпал коронавіруса: "Вже 30 березня"
Ванга передбачала спалах коронавіруса і розкрила, коли епідемія закінчиться: "Люди будуть..."
Ну і, як завжди, опублікувала серію неймовірних знімків.
Демі у всій красі продемонструвала своє тіло.
Але особливу увагу привернуло фото, на якому вона оголила свої груди.
На жаль шанувальників, вона все-таки прикрила рукою заборонене місце, показавши (напевно коронавірусу) непристойний жест.
Не так давно, модель опублікувала знімок, на якому позувала в мініатюрній сукні.
Відсутність бюстгальтера також позначилося на пікантності фото - непристойного розміру груди ледь не вирвалася на свободу.
Зазначимо, що фото зірки миттю набирають масу коментарів та лайків. Люди захоплюються апетитними формами 25-річної дівчини, завалюючи її компліментами.
Нагадаємо, нова Кардаш'ян скинула все зайве і показала свої ласощі.
Як повідомляла Politeka, нова Кардаш'ян показала на камеру все, чим нагородила її природа.
Також Politeka писала, що молода копія Кім Кардаш'ян похвалилася апетитними формами.