Нарешті вона зважилася на це

Модель Демі Роуз продемонструвала свій черговий спокусливий образ

Відома модель, яку часто називають британською Кардаш'ян, обожнює ділитися зі своїми шанувальниками стильними і вкрай відвертими образами.

Як повідомляє Politeka.net, нові знімки красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram.



Цей пост був особливим - модель 27 березня відзначила свій 25 день народження.

"З днем народження мене! І я хотів би сказати, пішла ти, Корона !! Дякую за всю підтримку. Я люблю вас, хлопці, завжди. 25.", - повідомила вона.

Ну і, як завжди, опублікувала серію неймовірних знімків.

Демі у всій красі продемонструвала своє тіло.

Але особливу увагу привернуло фото, на якому вона оголила свої груди.

На жаль шанувальників, вона все-таки прикрила рукою заборонене місце, показавши (напевно коронавірусу) непристойний жест.





Не так давно, модель опублікувала знімок, на якому позувала в мініатюрній сукні.

Відсутність бюстгальтера також позначилося на пікантності фото - непристойного розміру груди ледь не вирвалася на свободу.

Зазначимо, що фото зірки миттю набирають масу коментарів та лайків. Люди захоплюються апетитними формами 25-річної дівчини, завалюючи її компліментами.

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