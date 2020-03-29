Група «ВІА Гра» завжди об'єднувала в своєму складі найкрасивіших жінок з країн СНД

Politeka зібрала найспекотніші фото колишніх солісток легендарної групи, багатьом з яких вдалося побудувати самостійну успішну кар'єру.

Одні з найуспішніших випускниць ВІА Гри – це без сумніву її старий склад. Найбільше прославилися Світлана Лобода, Віра Брежнєва, Альбіна Джанабаєва і Надія Мейхер. При цьому Брежнєва і Джанабаєва вискочили заміж за братів Меладзе, один з яких займається продюсуванням гурту.

Дівчата продовжують радувати своїх шанувальників гарячими знімками, доводячи, що з віком вони стають тільки красивіше. Крім цього, дівчатам вдається тримати в тонусі свою фігуру, хоча всі вони пережили не одну вагітність.

Володарка титулу «Міс Росія 2006» Тетяна Котова співала в групі два роки. Вона замінила Віру Брежнєву, яка пішла з колективу. Котова – карколомна красуня, фігурі якої позаздрить будь-яка дівчина.

Спекотна брюнетка Санта Дімопулос, як і Єва Бушміна, потрапили до складу ВІА Гри після шоу «Фабрика зірок», яку продюсував Костянтин Меладзе. Дімопулос нещодавно народила дитину, а Єва змінила імідж і колір волосся, але пристрасть до відвертих фотосесій у неї залишилася. Зараз вона займається сольним проектом.

Нагадаємо, що волохата Лобода приголомшила пікантною фотосесією в шкірі: "Тільки не зупиняйся".

Як повідомляла Politeka, блондинка з ВІА Гри показала свою квіточку в міні-піжамі, кадри заворожують: "Прям немає слів".

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