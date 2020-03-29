Группа «ВИА Гра» всегда объединяла в своем составе самых красивых женщин со стран СНГ

Politeka собрала самые жаркие фото бывших солисток легендарной группы, многим из которых удалось построить самостоятельную успешную карьеру.

Одни из самых успешных выпускниц ВИА Гры – это без сомнения ее старый состав. Больше всего прославились Светлана Лобода, Вера Брежнева, Альбина Джанабаева и Надежда Мейхер. При этом Брежнева и Джанабаева выскочили замуж за братьев Меладзе, один из которых занимается продюссированием группы.

Девушки продолжают радовать своих поклонников горячими снимками, доказывая, что с возрастом они становятся только красивее. Кроме этого, девушкам удается держать в тонусе свою фигуру, хотя все они пережили не одну беременность.

Обладательница титула «Мисс Россия 2006» Татьяна Котова пела в группе два года. Она заменила ушедшую из коллектива Веру Брежневу. Котова – сногсшибательная красотка, фигуре которой позавидует любая девушка.

Знойная брюнетка Санта Димопулос, как и Ева Бушмина, попали в состав ВИА Гры после шоу «Фабрика звезд», которую продюссировал Константин Меладзе. Димопулос недавно родила ребенка, а Ева сменила имидж и цвет волос, но вот страсть к откровенным фотосессиям у нее осталась. Сейчас она занимается сольным проектом.

Напомним, что мохнатая Лобода огорошила пикантной фотосессией в коже: "Только не останавливайся".

Как сообщала Politeka, блондинка из ВИА Гры показала свой цветочек в мини-пижаме, кадры завораживают: "Прям нет слов".

Также Politeka писала, что сочная Надя Мейхер свела с ума видом в экстремальном декольте: "Размер что надо".