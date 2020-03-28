Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала нове фото в Instagram

На фото Леся позує на червоних підборах і в піджаку. Волосся у неї були розпущені в цей раз. На фото можна побачити чиюсь руку, яка тримала фен у руці, який напевно був потрібен для зйомки фото. На тлі можна побачити диван, дзеркальну чорну стіну, двері та інші предмети інтер'єру. Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити майже 100 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

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"Потрібно зробити конкурс Міс світу ноги. Ти його зробиш", "А вікна помиті", "Про, такі ноги, даються не кожній дівчині", "Леся не забудь помити руки 30", "Молодець", "карантин" з користю", "Розумниця", "Леся красуня", "Та ти просто богиня", "Супер-вумен".

Раніше ми повідомляли, що відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала на серії кадрів, як провела найкращий відпочинок.

На представленому на сторінці зірки в Instagram відео, Леся позує відразу в кількох образах, а також розповідає про визначні пам'ятки, які можна зустріти в одному з українських містечок.

Так, Леся представила кадри зі зйомок шоу "Ле-маршрутка", в рамках якого побувала в найкрасивіших і значущих культурних місцях України.

Нагадаємо, Никитюк у спокусливій розрізі показала всі свої принади

А ще Politeka писала, що Никитюк осоромилася під час бесіди з Джаредом Лето

Також Politeka повідомляла, що Никитюк засвітила зайве під час тренування