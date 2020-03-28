Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала новое фото в Инстаграм

На фото Леся позирует на красных каблуках и в пиджаке. Волосы у нее были распущены в этот раз. На фото можно увидеть чью-то руку, которая держала фен в руке, который наверное нужен был для съемки фото. На фоне можно увидеть диван, зеркальную черную стену, дверь и другие предметы интерьера. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить почти 100 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

Популярные статьи сейчас

Боец UFC нокаутировал незнакомца на улице, видео: упал и не смог встать

Брак Меган Маркл и принца Гарри под угрозой: "начались трудности с...", что произошло

Звезда "Топ-модель по-украински" в чулках и корсете бесстыдно раздвинула ноги: "Вот это поворот"

Смерть потрясла семью Софии Ротару, скорбит вся страна: «Сегодня утром…»
Показать еще

"Нужно сделать конкурс Мисс ноги мира. Ты его сделаешь", "А окна мытые", "О, такие ноги, даются не каждой девушке", "Леся не забудь руки помыть 30 с", "Молодец, карантин с пользой", "Умничка", "Леся красотка", "Та ты просто богиня", "Супер-вумен".

Ранее мы сообщали, что известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала на серии кадров, как провела лучший отдых.

На представленном на странице звезды в Инстаграм видео, Леся позирует сразу в нескольких образах, а также рассказывает о достопримечательностях, которые можно встретить в одном из украинских городков.

Так, Леся представила кадры из съемок шоу "Ле-маршрутка", в рамках которого побывала в самых красивых и значимых культурных местах Украины.

Напомним, Никитюк в соблазнительном разрезе показала все свои прелести

А еще Politeka писала, что Никитюк оконфузилась во время беседы с Джаредом Лето

Также Politeka сообщала, что Никитюк засветила лишнее во время тренировки