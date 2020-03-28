Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала новое фото в Инстаграм

На фото Леся позирует на красных каблуках и в пиджаке. Волосы у нее были распущены в этот раз. На фото можно увидеть чью-то руку, которая держала фен в руке, который наверное нужен был для съемки фото. На фоне можно увидеть диван, зеркальную черную стену, дверь и другие предметы интерьера. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить почти 100 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Нужно сделать конкурс Мисс ноги мира. Ты его сделаешь", "А окна мытые", "О, такие ноги, даются не каждой девушке", "Леся не забудь руки помыть 30 с", "Молодец, карантин с пользой", "Умничка", "Леся красотка", "Та ты просто богиня", "Супер-вумен".

Ранее мы сообщали, что известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала на серии кадров, как провела лучший отдых.

На представленном на странице звезды в Инстаграм видео, Леся позирует сразу в нескольких образах, а также рассказывает о достопримечательностях, которые можно встретить в одном из украинских городков.

Так, Леся представила кадры из съемок шоу "Ле-маршрутка", в рамках которого побывала в самых красивых и значимых культурных местах Украины.

Напомним, Никитюк в соблазнительном разрезе показала все свои прелести

А еще Politeka писала, что Никитюк оконфузилась во время беседы с Джаредом Лето

Также Politeka сообщала, что Никитюк засветила лишнее во время тренировки



