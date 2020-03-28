Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала новое фото в Инстаграм
На фото Леся позирует на красных каблуках и в пиджаке. Волосы у нее были распущены в этот раз. На фото можно увидеть чью-то руку, которая держала фен в руке, который наверное нужен был для съемки фото. На фоне можно увидеть диван, зеркальную черную стену, дверь и другие предметы интерьера. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты успели поставить почти 100 тысяч лайков и написали несколько комментариев:
Боец UFC нокаутировал незнакомца на улице, видео: упал и не смог встать
Брак Меган Маркл и принца Гарри под угрозой: "начались трудности с...", что произошло
Звезда "Топ-модель по-украински" в чулках и корсете бесстыдно раздвинула ноги: "Вот это поворот"
Смерть потрясла семью Софии Ротару, скорбит вся страна: «Сегодня утром…»
"Нужно сделать конкурс Мисс ноги мира. Ты его сделаешь", "А окна мытые", "О, такие ноги, даются не каждой девушке", "Леся не забудь руки помыть 30 с", "Молодец, карантин с пользой", "Умничка", "Леся красотка", "Та ты просто богиня", "Супер-вумен".
Ранее мы сообщали, что известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала на серии кадров, как провела лучший отдых.
На представленном на странице звезды в Инстаграм видео, Леся позирует сразу в нескольких образах, а также рассказывает о достопримечательностях, которые можно встретить в одном из украинских городков.
Так, Леся представила кадры из съемок шоу "Ле-маршрутка", в рамках которого побывала в самых красивых и значимых культурных местах Украины.
Напомним, Никитюк в соблазнительном разрезе показала все свои прелести
А еще Politeka писала, что Никитюк оконфузилась во время беседы с Джаредом Лето
Также Politeka сообщала, что Никитюк засветила лишнее во время тренировки