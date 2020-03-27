Модель, ангел бренду нижньої білизни "Victoria’s Secret", Келлі Гейл, вирішила згадати той час, коли пройшлася по подіуму відомого шоу

Модель опублікувала фото, на якому постала в нижній білизні на шоу "Victoria’s Secret", пише Рoliteka.net.

Келлі була в білому ліфчику, які підняв її пишні груди і трусиках з мереживами.

Тонка талія, пружний живіт, довгі ноги - від цієї краси важко відірватися та зводить з розуму.

При цьому на Келлі були довгі рукави і крила, а босоніжки з пір'ям чудово доповнили образ і подовжили стрункі ніжки.

Доповнили образ зірки різні аксесуари.

Довге хвилясте волосся і промениста усмішка Келлі змушують дивитися на фото знову і знову.

В пості знаменитість написала, що це її найулюбленіший лук на показ.

За 13 годин пост зібрав понад 40 тисяч лайків та багато коментарів.

Шанувальники разом із зіркою пригадали той час, коли вона блищала в білизні відомого бренду на подіумі, а також захоплювалися красою Гейл.

Нагадаємо, Келлі Гейл постала в купальнику оранжевого кольору, який виділив її пишні груди, а також виставив напоказ пружні сідниці.

Мокре волосся Келлі закинула назад. Дівчина випрямила спинку і поклала руки наперед.

За 15 годин пост зібрав понад 25 тисяч лайків та коментарів.

Раніше повідомлялося, що Келлі позувала в купальнику на тонких бретельках ледь приховував інтимні місця. Верх ледве тримався на грудях відкривши нижню частину. А крихітні плавки на лямках відкривали вид на апетитні місця.

Велику увага притягує пружний прес зірки, животик практично плоский і Келлі позаздрить будь-яка дівчина.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру

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