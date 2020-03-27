Модель, ангел бренда нижнего белья "Victoria’s Secret", Келли Гейл, решила вспомнить то время, когда прошлась по подиуму известного шоу

Модель опубликовала фото, на котором предстала в нижнем белье на шоу "Victoria’s Secret", пишет Рoliteka.net.

Келли была в белом лифчике, которые поднял ее пышную грудь и трусиках с кружевами.

Тонкая талия, упругий живот, длинные ноги - от этой красоты тяжело оторваться и она сводит с ума.

При этом на Келли были длинные рукава и крылья, а босоножки с перьями отлично дополнили образ и удлинили стройные ножки.

Дополнили образ звезды различные аксессуары.

Длинные волнистые волосы и лучезарная улыбка Келли заставляют смотреть на фото снова и снова.

В посте знаменитость написала, что это ее самый любимый лук на показе.

За 13 часов пост собрал более 40 тысяч лайков и много комментариев.

Поклонники вместе со звездой вспомнили то время, когда она блистала в белье известного бренда на подиуме, а также восхитились красотой Гейл.

Напомним, Келли Гейл предстала в купальнике оранжевого цвета, который выделил ее пышную грудь, а также выставил напоказ упругие ягодицы.

Мокрые волосы Келли закинула назад. Девушка выпрямила спинку и уложила руки наперед.

За 15 часов пост собрал более 25 тысяч лайков и много комментариев.

Ранее сообщалось, что Келли позировала в купальнике на тонких бретельках едва скрывал самые интимные места. Верх еле держался на груди приоткрыв нижнюю часть. А крохотные плавки на лямках открывали вид на аппетитные места.

Большое внимание притягивает упругий пресс звезды, животик практически плоский и Келли позавидует любая девушка.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

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