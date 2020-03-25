Украинская певица Екатерина Бужинская опубликовала фото, на которых предстала в стильном луке

Красотка позировала в черно-красном жакете, который идеально пришелся ей по фигуре, пишет Рoliteka.net.

Бужинская разместила черно-белый и цветной снимок, выставив сочные прелести. Это вышло благодаря тому, что певица ничего не надела під жакет, а маленькая пуговичка не сумела как-то помочь в том, чтобы скрыть грудь.

Большие упругие прелести едва не вываливались из дерзкого выреза. Артистка также добавила акцент - крупный кулон на ниточке.

Черная шляпка с прозрачными полями дополнила образ. Из-под аксессуара проступали длинные волнистые волосы Бужинской.

Макияж был сделан с акцентом на голубые глаза красотки. Девушка смотрела в камеру и улыбалась.

"Дорогие мои поклонники! Я очень скучаю по живому общению с вами, по выступлениям на сцене, по вашим аплодисментам... чень надеюсь, что эта «неволя» скоро закончится и мы сможем вернуться к нормальной жизни, любимой работе, приятным встречам. Я готовлю для вас музыкальный сюрприз. И верю в лучшее!", - написала Бужинская, затронув тему карантина на время коронавируса.

За 18 часов пост собрал почти 500 лайков и много комментариев.

"Шикарная женщина🔥🔥🔥❤️", "Нуууу очень круто, стильно и со вкусом", "Ничего себе! Красивая 😘", "Красавица", "Достойное фото", "Очень красиво!!! Вы фантастическая!!!", "Великолепная😍❤ Фото — бомба, супер!!!🔥❤", "Супер! Жду", "Эти глаза напротив.. 😊", "очень красивая🔥🔥🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.

Напомним также, что Екатерина Бужинская предстала в легкой блузе с глубоким декольте. Под нарядом совершенно не было белья, что видно по соответствующим признакам. Хотя голую грудь и прикрыла тонкая ткань, все же не заметить прелести невозможно.

Красивое длинное ожерелье на шее только притягивало взгляд к столь откровенному вырезу.

Бужинская находилась за столом, положив руку с красивым маникюром на него.

В посте Екатерина написала стихотворение одного из известных авторов.

Напомним, украинская певица Бужинская выставила напоказ свои пышные прелести: «Вот это формы!»

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