Модель, ангел бренду нижньої білизни "Victoria’s Secret", Келлі Гейл, поділилася відвертими фото, зробленими на заході сонця

Красуня продемонструвала фігуру в яскравому бікіні, пише Рoliteka.net. Модель з'явилася на березі, широко розставивши ноги, ніби намагаючись сісти на шпагат.

Модель була в купальнику оранжевого кольору, який виділив її пишні груди, а також виставив напоказ пружні сідниці.

Мокре волосся Келлі закинула назад. Дівчина випрямила спинку і поклала руки наперед - на одному фото, а на другому поклала руки з боків.

Позаду красуні відкривався чудовий вид на волни і червоний захід сонця.

"5-й день карантину і вивчення іспанської. Так, це фото ТБ ❤️🌅 Залишайтеся вдома (якщо можете) і будьте в безпеці!", - підписала знімки модель.

За 15 годин пост зібрав понад 25 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі написали масу компліментів красуні. І, дійсно, її фото просто ідеальні, адже в ньому поєднуються гарне природне явище і розкішна фігура моделі: "Таку не перевершити".

Нагадаємо, Келлі Гейл постала в білій вільній сорочці з поясом на талії. Келлі відкриває наряд і без сорому показала свої достоїнства.

Як виявилося, на красуні не було нижньої білизни і з вирізу сорочки виглядали груди.

Келлі нахилила голову в бік і заплющила очі. Вона розплющила пухкі губи.

За 18 годин пост зібрав понад 25 тисяч лайків та багато коментарів.

Раніше повідомлялося, що Келлі Гейл поділилася кількома спокусливими фотографіями. На фото зірка позувала в маленькому синьому бікіні.

Дівчина була знята на весь зріст.

Пружний прес, великі груди, тонка талія, стрункі ноги - мрія будь-якого володіти такою ідеальною красою

Раніше ми писали, що Келлі Гейл продемонструвала на собі новий яскравий купальник.

Великі груди піднялися вгору через верх купальника, плавки з кільцями були натягнуті на красиві стегна. Стрункі ніжки, ідеальний прес - цією фігурою неможливо намилуватися.

Крім бікіні, модель з'явилася в чорному короткому плащі і півчобітках на підборах.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру

Як раніше повідомляла Politeka, зірка Victoria’s Secret розставила ноги в чорних панчохах, «від такого зриває дах»: вражаючі кадри

Також Politeka інформувала, що роздягнена красуня з Victoria's Secret показала розкішне тіло прямо у ванній: очей не відірвати