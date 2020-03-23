Знаменитость рассказала, чем занимается на карантине

Модель, ангел бренда нижнего белья "Victoria’s Secret", Келли Гейл, поделилась откровенными фото, сделанными на закате

Красотка продемонстрировала фигуру в ярком бикини, пишет Рoliteka.net. Модель предстала на берегу, широко расставив ноги, будто пытаясь сесть на шпагат.

Модель была в купальнике оранжевого цвета, который выделил ее пышную грудь, а также выставил напоказ упругие ягодицы.

Мокрые волосы Келли закинула назад. Девушка выпрямила спинку и уложила руки наперед - на одном фото, а на втором уложила руки по бокам.

Позади красотки открывался замечательный вид на волны и красный закат солнца.

"5-й день карантина и изучения испанского. Да, это фото TБ ❤️🌅 Оставайтесь дома (если можете) и будьте в безопасности!", - подписала снимки модель.

За 15 часов пост собрал более 25 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали массу комплиментов красотке. И, действительно, ее фото просто идеально, ведь в нем сочетаются красивое природное явление и роскошная фигура модели: "Такую не превзойти".

Напомним, Келли Гейл предстала в белой свободной рубашке с поясом на талии. Келли распахнула наряд и без стеснения показала свои достоинства.

Как оказалось, на красотке не было нижнего белья и из выреза рубашки выглядывала грудь.

Келли наклонила голову в сторону и закрыла глаза. Она приоткрыла пухлые губы.

За 18 часов пост собрал более 25 тысяч лайков и много комментариев.

Ранее сообщалось, что Келли Гейл поделилась несколькими соблазнительными фотографиями. На фото звезда позировала в маленьком синем бикини.

Девушка была заснята во весь рост.

Упругий пресс, большая грудь, тонкая талия и стройные ноги - мечта любого обладать такой идеальной красотой

Ранее мы писали, что Келли Гейл продемонстрировала на себе новый яркий купальник.

Большая грудь поднялась вверх из-за верха купальника, плавки с кольцами были натянуты на красивые бедра. Стройные ножки, идеальный пресс - этой фигурой невозможно налюбоваться.

Кроме бикини, модель предстала в черном коротком плаще и полусапожках на каблуке.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

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