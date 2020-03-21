Тіна з'явилася на вулиці в домашньому одязі під час поїздки з сином на велосипедах

Відома співачка Тіна Кароль прогулялася по вулиці разом з сином і показала, як катається на велосипеді

Артистка не так давно розповіла про те, що змушена була забрати свого єдиного сина Веніаміна з Лондона, скасувала частину виступів і проводить по Скайпу репетиції шоу "Голос", повідомляє Politeka.

Незважаючи на безліч труднощів, Тіна, схоже, дуже щаслива адже у неї з'явилася можливість провести час з найближчою людиною - єдиним сином Веніаміном, який дуже рідко буває вдома через навчання в Лондоні.

Сьогодні зірка представила домашнє фото з їхнього відпочинку, на якому позувала у звичайній одежі, з розпущеним волоссям і в окулярах. На сторінці фан-Тіни також представили ролик з поїздки зірки з сином на велосипедах, яку вони собі влаштували сонячним днем.

Мама і син прокотилися по доріжках, помилувалися лісом і чимало здивували публіку - Тіна найчастіше не показує своє особисте життя і убезпечує сина від шоу-бізнесу, намагаючись приховувати фото і відеоматеріали зі свого з ним відпочинку.

До цього Тіна Кароль показала себе в захисній масці перед камерами. Нещодавно, у зв'язку з поширенням короноварису, Тіна змушена оголосила про скасування найближчих концертів і навіть перенесла свій тур по містах України.

Незважаючи на суттєві зміни в роботі, Тіна також продовжує з'являтися на різних заходах і показувати себе під час шоу "Голос" у стильних вбраннях. Однак, останнім часом зірка все частіше з'являється без макіяжу і в захисній чорній масці з фільтрами перед камерами.

Кілька днів тому з маскою на обличчі Тіну помітили в студії звукозапису з відомим артистом. А сьогодні, в тій же масці, зірка показала себе на невеликому ролику в соціальній мережі Instagram.

На чорно-білих кадрах можна також зауважити, що зірка позувала у звичайній кофті на замку, а доповнила свій образ окулярами зі стильним дизайном.

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