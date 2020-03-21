Тина появилась на улице в домашней одежде во время поездки с сыном на велосипедах

Известная певица Тина Кароль прогулялась по улице вместе с сыном и показала, как катается на велосипеде

Артистка не так давно рассказала о том, что вынуждена была забрать своего единственного сына Вениамина из Лондона, отменила часть выступлений и проводит по Скайпу репетиции шоу "Голос", сообщает Politeka.

Несмотря на множество трудностей, Тина, похоже, очень счастлива ведь у нее появилась возможность провести время с самым близким человеком - единственным сыном Вениамином, который очень редко бывает дома из-за учебы в Лондоне.

Сегодня звезда представила домашнее фото с их отдыха, на котором позировала в обычной одежде, с распущенными волосами и в очках. На странице фан-Тины также представили ролик с поездки звезды с сыном на велосипедах, которую они себе устроили солнечным днем.

Мама и сын прокатились по дорожках, полюбовались лесом и немало удивили публику - Тина чаще всего не показывает свою личную жизнь и оберегает сына от шоу-бизнеса, стараясь скрывать фото и видеоматериалы со своего с ним отдыха.

До этого Тина Кароль показала себя в защитной маске перед камерами. Недавно, в связи с распространением короноварису, Тина вынуждено объявила об отмене ближайших концертов и даже перенесла свой тур по городам Украины.

Несмотря на существенные изменения в работе, Тина также продолжает появляться на различных мероприятиях и показывать себя во время шоу "Голос" в стильных нарядах. Однако, в последнее время звезда все чаще появляется без макияжа и в защитной черной маске с фильтрами перед камерами.

Несколько дней назад с маской на лице Тину заметили в студии звукозаписи с известным артистом. А сегодня, в той же маске, звезда показала себя на небольшом ролике в социальной сети Инстаграм.

На черно-белых кадрах можно также заметить, что позировала звезда в обычной кофте на замке, а дополнила свой образ очками со стильным дизайном.

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