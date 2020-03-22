Топ-модель Белла Хадид разделась и показала свои прелести вблизи

Известная модель не перестает удивлять публику и "подкармливает" ее всяческими откровенными кадрами, пишет Politeka.net. В этот раз стройная красавица решила показать свой перекус, сидя на полу в ботинках и штанах, но без бра.

Бежевые широкие брюки, темные кросовки, кепи в цвет обуви, и рука с бутербродом, прикрывающая голую грудь - кадр Беллы получился интригующим и эффектным.

Хадид-младшая просто обожаемая молодежью, особенно в Штатах, многие ее буквально боготворят и называют "богиней", "ангелом", пишут в комментариях, что она прекрасна, как в одежде, так и без нее.

Ранее мы писали, что Келли Гейл, которая, как и Белла блистала на шоу Victoria’s Secret стала лицом нового аромата "Very Sexy Sea" от "Victoria’s Secret".

Для рекламы звезда позировала в маленьком синем бикини.

На моделе "Victoria’s Secret" подчеркнуты красивые глаза черной подводкой. А так на лице будто совсем не было макияжа.

Напомним, некоторое время назад Белла Хадид разместила фото, на котором на позирует на обложке Vogue. На звезде - необычный наряд.

Верх имеет разрезы в пикантных местах, из-за чего видно, что Хадид без белья. Вырезы открывают вид на упругое тело знаменитости и тонкую талию.

Также на модели - брюки-клеш, которые создали иллюзию, что ноги еще длинее, чем на самом деле.

Звезда распустила волосы, на ее лице - макияж с акцентом на глаза.

Напомним также, что Келли Гейл позировала в крохотном бикини на тонких лямках. Купальный наряд подчеркнул идеальные формы Гейл, в особенности ее пышную грудь.

Маленькие треугольники ткани едва удерживали и закрывали большие прелести.

Завершила откровенный образ тонкая цепочка с кулоном.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret показала свои потрясающие формы

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