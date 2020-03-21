Зірка продемонструвала все, що треба

Модель, ангел бренду нижньої білизни "Victoria’s Secret", Келлі Гейл, постала в спокусливому образі

Зірка часто демонструє своє ідеальне тіло, і цей раз не став винятком, пише Рoliteka.net.

Красуня на фото постала в білій вільній сорочці з поясом на талії. Келлі розчахнула наряд і без сорому показала свої достоїнства.

Як виявилося, на красуні не було нижньої білизни і з вирізу сорочки виглядали груди: "Пустунка!".

Також на моделі були прозорі окуляри.

Келлі нахилила голову в бік і заплющила очі. Вона розплющила пухкі губи.

В цей час вітер розвіював її хвилясте волосся. Дівчина підняла руку, і при цьому виглядала дуже гаряче.

Варто відзначити, що модель позувала, мабуть, десь на яхті, позаду неї видні вода і берег.

Зірка вирішила ніяк не підписувати кадр, поставивши лише кілька смайликів.

За 18 годин пост зібрав понад 25 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі, як завжди, в бурі емоцій написали масу компліментів красуні. І це не дивно, адже модель має чудову фігуру.

Нагадаємо, Гейл Келлі позувала в купальнику на тонких бретельках, що ледь приховував інтимні місця.

Верх ледве тримався на грудях відкривши нижню частину. А крихітні плавки на лямках відкривали вид на апетитні місця.

Велику увагу притягує пружний прес зірки, животик практично плоский і Келлі позаздрить будь-яка дівчина.

За 15 годин публікація зібрала понад 60 тисяч лайків і багато приємних коментарів.

Раніше ми писали, що Келлі Гейл стала обличчям нового аромату "Very Sexy Sea" від "Victoria’s Secret".

Для реклами зірка позувала в маленькому синьому бікіні.

На моделі "Victoria’s Secret" підкреслині красиві очі чорною підводкою. А так на обличчі ніби зовсім не було макіяжу.

Нагадаємо також, що Келлі Гейл позувала в крихітному бікіні на тонких лямках. Купальне вбрання підкреслило ідеальні форми Гейл, в особливості її пишні груди.

Маленькі трикутники тканини ледь утримували і закривали великі принади.

Завершила відвертий образ тонкий ланцюжок з кулоном.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру

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