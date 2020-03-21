Звезда сверкнула всем, чем надо

Модель, ангел бренда нижнего белья "Victoria’s Secret", Келли Гейл, предстала в соблазнительном образе

Звезда часто демонстрирует свое идеальное тело, и этот раз не стал исключением, пишет Рoliteka.net.

Красотка на фото предстала в белой свободной рубашке с поясом на талии. Келли распахнула наряд и без стеснения показала свои достоинства.

Как оказалось, на красотке не было нижнего белья и из выреза рубашки выглядывала грудь: "Шалунья!".

Также на модели были прозрачные очки.

Келли наклонила голову в сторону и закрыла глаза. Она приоткрыла пухлые губы.

В это время ветер развеивал ее волнистые волосы. Девушка приподняла руку, и при этом выглядела очень горячо.

Стоит отметить, что модель позировала, видимо, где-то на яхте, позади нее видны вода и берег.

Звезда решила никак не подписывать кадр, поставив лишь несколько смайликов.

За 18 часов пост собрал более 25 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети, как всегда, в буре эмоций написали массу комплиментов красотки. И это неудивительно, ведь модель имеет чудесную фигуру.

Напомним, Келли Гейл позировала в купальнике на тонких бретельках, который едва скрывал самые интимные места.

Верх еле держался на груди приоткрыв нижнюю часть. А крохотные плавки на лямках открывали вид на аппетитные места.

Большое внимание притягивает упругий пресс звезды, животик практически плоский и Келли позавидует любая девушка.

За 15 часов публикация собрала более 60 тысяч лайков и много приятных комментариев.

Ранее мы писали, что Келли Гейл стала лицом нового аромата "Very Sexy Sea" от "Victoria’s Secret".

Для рекламы звезда позировала в маленьком синем бикини.

На моделе "Victoria’s Secret" подчеркнуты красивые глаза черной подводкой. А так на лице будто совсем не было макияжа.

Напомним также, что Келли Гейл позировала в крохотном бикини на тонких лямках. Купальный наряд подчеркнул идеальные формы Гейл, в особенности ее пышную грудь.

Маленькие треугольники ткани едва удерживали и закрывали большие прелести.

Завершила откровенный образ тонкая цепочка с кулоном.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

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