Модель, ангел бренда нижнего белья "Victoria’s Secret", Келли Гейл, предстала в соблазнительном образе
Звезда часто демонстрирует свое идеальное тело, и этот раз не стал исключением, пишет Рoliteka.net.
Красотка на фото предстала в белой свободной рубашке с поясом на талии. Келли распахнула наряд и без стеснения показала свои достоинства.
Как оказалось, на красотке не было нижнего белья и из выреза рубашки выглядывала грудь: "Шалунья!".
Также на модели были прозрачные очки.
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Келли наклонила голову в сторону и закрыла глаза. Она приоткрыла пухлые губы.
В это время ветер развеивал ее волнистые волосы. Девушка приподняла руку, и при этом выглядела очень горячо.
Стоит отметить, что модель позировала, видимо, где-то на яхте, позади нее видны вода и берег.
Звезда решила никак не подписывать кадр, поставив лишь несколько смайликов.
За 18 часов пост собрал более 25 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети, как всегда, в буре эмоций написали массу комплиментов красотки. И это неудивительно, ведь модель имеет чудесную фигуру.
Напомним, Келли Гейл позировала в купальнике на тонких бретельках, который едва скрывал самые интимные места.
Верх еле держался на груди приоткрыв нижнюю часть. А крохотные плавки на лямках открывали вид на аппетитные места.
Большое внимание притягивает упругий пресс звезды, животик практически плоский и Келли позавидует любая девушка.
За 15 часов публикация собрала более 60 тысяч лайков и много приятных комментариев.
Ранее мы писали, что Келли Гейл стала лицом нового аромата "Very Sexy Sea" от "Victoria’s Secret".
Для рекламы звезда позировала в маленьком синем бикини.
На моделе "Victoria’s Secret" подчеркнуты красивые глаза черной подводкой. А так на лице будто совсем не было макияжа.
Напомним также, что Келли Гейл позировала в крохотном бикини на тонких лямках. Купальный наряд подчеркнул идеальные формы Гейл, в особенности ее пышную грудь.
Маленькие треугольники ткани едва удерживали и закрывали большие прелести.
Завершила откровенный образ тонкая цепочка с кулоном.
Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру
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