Супермодель Белла Хадід опублікувала стильні кадри зі своєї нової і відвертої фотосесії

Зірка світових подіумів позувала у студії - на ній були брендові речі, але найбільше увагу публіки привернув "бра-смужка" з латексу на тілі знаменитості. Про це пише Politeka.net.

Топ-модель показала, на думку багатьох, чому саме її називають однією з кращих манекенниць світу, а також в минулому році світовий глянець назвав найкрасивішою жінкою планети. Так позувала Ізабелла в досить аскетичній обстановці, на ній були туфлі на низькому ходу, гольфи, спідниця з розрізом, вищезгаданий міні-бюстгалтер. Образ доповнили зухвалі деталі: латексний нашийник, цигарка, рукавички, а також стримані зачіска та макіяж.

Знімки були представлені в чорно-білому варіанті, багато хто визнав цю роботу Хадід-молодшої однією з кращих за останній час, шанувальники зірки в коментарях пишуть, що захоплюються талантами та красою Белли. Були і такі, які відзначили пікантні нюанси на фото, зокрема, що у моделі пружні груди, провокаційний погляд і, цитуємо "манливі губки".

Нагадаємо, Белла Хадіду в білому топі з мереживними вставками вгорі і з глибоким декольте розважилася з подругою. На шиї у моделі блищав ланцюжок, а у вухах - довгі сережки.

Хадід посміхалася на першому фото, піднісши до губ келих з напоєм. Зірка пила з подругою на брудершафт.

"Божевільні, ми навіть не вийшли з однієї утроби", - підписала фото модель.

Раніше ми писали, що Белла Хадід представила на подіумі ефектний наряд, який надав глядачеві можливість розглянути найпікантніші ділянки тіла топ-моделі практично поблизу. Так, Белла засвітила свої спокусливі стегна і стрункі ніжки, а також частково живіт.

Шанувальники під враженням написали про виразний притягальний погляд знаменитості і її приголомшливиі жіночі форми.

Нагадаємо, що Белла Хадід без білизни і сорому показала своїх соковитих "подружок": "Мрія будь-якого чоловіка".

Раніше Politeka повідомляла, що спокуслива Белла Хадід блиснула пікантними місцями в прозорому вбранні: «Чорна пантера».

Також Politeka писала, що Белла Хадід намагалася приховати ідеальне тіло під білим хутром: "Ну, просто фантастика".