18-річна французька красуня Тілан Блондо полонила шанувальників новими фото у домашньому одязі і без косметики

Юна красуня з дитинства займається модельним бізнесом і вже встигла прославитися, як «найкрасивіша дівчинка в світі». Блондо вбиває людей наповал своєю природною красою і любов'ю до абсолютно простого повсякденного одягу.

Як повідомляє Politeka, навіть на тлі ситуації з коронавірусом в Європі і повсюдного карантину Тілан не забуває ділитися зі своїми підписниками новими знімками. Так, вона опублікувала два нових фото, на яких вона позує в затишному домашньому образі. Модель сидить перед камерою в простих синіх штанях і тонкій блакитній маєчці, а на одному з фото у неї на голові красується зелена кепка. При цьому Блондо позує без макіяжу, а її волосся вільне від укладання.

Шанувальники моделі сходять з розуму від її нових фото і освідчуються їй в любові в коментарях.

До цього ми писали про те, що Блондо показала, як одягається під час епідемії коронавіруса. Красуня опублікувала нове фото в літаку.

«Залишайтесь у безпеці! Зберігайте спокій, дихайте і мийте руки!!! посилаю любов усім !!!!», – написала вона з літака.

На фото вона позує сидячи в літаку, про що можна судити по круглого віконця поруч з нею. На її голові рожева шапка, а пів-обличчя закриває маска, причому не медична, а звичайна з поролону. А на шию вона одягла зверху спортивної толстовки металевий ланцюг.

В коментарях шанувальники Тілан відзначили, що маска не захистить від хвороби, і звинуватили її в тому, що вона з епідемії робить модну течію: «Ви повинні носити маску, тільки якщо ви заражені! Будь ласка, будьте обережні, ця хвороба – не тенденція!».

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